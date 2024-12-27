"Чєпух" і компанія". Третя штурмова взяла в полон групу окупантів (відео допиту)

Під час допиту два ворожі солдати розповіли, що вони пішли воювати проти України, оскільки їм загрожував тюремний термін.

Попереджаємо, на відео присутня нецензурна лексика!

"У мене був вибір - або сісти на десять років, або на півроку спробувати (воювати - ред.)", - зазначив один з окупантів із позивним "Чєпух".

Інший солдат РФ розповів, що він приїхав в Україну "заробляти гроші". Йому пообіцяли, що він буде водієм, але згодом відправили на штурми.

Росіяни розповіли, що у військкоматі їх обманюють. Оскільки спочатку їм можуть обіцяти "відправку в тил", але в результаті всіх відправляють на штурми.

Примітно, що один з росіян, який потрапив у полон, був підписаний на Третю штурмову в Telegram. За словами солдата, він "дивився відео про дрони".