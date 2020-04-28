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У чемпіонаті Італії встановили крайній термін відновлення сезону

Новини » Спорт     28.04.2020 - 13:51
У чемпіонаті Італії встановили крайній термін відновлення сезону
Фото: (twitter.com/1913parmacalcio)

Після цієї дати Серія А буде завершена достроково

Клуби італійської Серії А встановили крайню дату відновлення сезону-2019/20, припиненого через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє Football Italia.

У разі, якщо до 14-червня команди не зможуть проводити матчі, нинішній розіграш чемпіонату Італії завершать достроково.

Уряд Італії анонсував послаблення карантину з початку наступного місяця. Спортсмени зможуть проводити індивідуальні заняття вже з 4 травня, але командам дозволять тренуватися тільки з 18 числа. Це не влаштовує представників Серії А, які в цей час намагаються отримати право відновити тренування з перших днів травня.

Клуби чемпіонату Італії вважають, що ризик зараження футболістів вкрай низький, оскільки в тренувальних комплексах вони будуть ізольовані від інших людей. Крім того на базах є можливість щодня перевіряти гравців на коронавірус.

Нагадаємо, італійська Серія А прийняла одноголосне рішення дограти решту сезону-2019/2020 не дивлячись на те, що сім клубів виступили за негайне завершення чемпіонату.

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