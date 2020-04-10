Футбольная лига Бельгии отложила дату принятия решения о судьбе сезона

Фото: "Брюгге" лидирует в чемпионе Бельгии (facebook.com/jupilerproleague)

УЕФА предупреждал о возможности исключения клубов из еврокубков

Профессиональная футбольная лига Бельгии более чем на неделю отложила утверждение решения о досрочном завершении сезона-2019/2020. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Решение должны были одобрить на генеральной ассамблее 15 апреля. Однако, по информации источника, после заявления УЕФА было решено перенести ассамблею на 24 апреля.

Это также произошло после того, как Королевская бельгийская футбольная ассоциация аннулировала профессиональные лицензии ряда клубов, в том числе 10-кратного чемпиона "Стандарда".

Напомним, из-за распространения пандемии коронавируса руководство лиги решило досрочно завершить сезон и признать чемпионом "Брюгге".

УЕФА, в свою очередь, заявил, что любое решение отказаться от проведения внутренних турниров на данном этапе является преждевременным и необоснованным. Кроме того, УЕФА подчеркнул, что оставляет за собой право принимать решение о допуске команд к еврокубкам сезона-2020/21.

За "Брюгге" на правах аренды играет защитник донецкого Шахтера и сборной Украины Эдуард Соболь, который вскоре может перейти в бельгийский клуб на постоянную основу.