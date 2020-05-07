В чемпионате Англии назвали условие досрочного завершения сезона

Сезон Английской премьер-лиги (АПЛ) может быть завершен досрочно при условии, если команды выступят против проведения матчей на нейтральных полях. Об этом проинформировал исполнительный директор Ассоциации тренеров Ричард Биван, сообщает Goal.

Со слов функционера, вариант с проведением игр на нейтральных стадионах должны поддержать 14 команд из 20. При этом известно, что "Астон Вилла" уже выступила против.

"Правительство даст понять, если еще не дало, что проведение домашних матчей на заполненных стадионах ставит под вопрос возможность соблюдения правила социального дистанцирования", - заявил Биван.

Ранее сообщалось, что в АПЛ обсуждали идею сокращения продолжительности матчей среди прочих вариантов возобновления сезона.

Сезон в Англии, как и в большинстве европейских чемпионатов, был приостановлен из-за пандемии коронавируса. АПЛ рассчитывает возобновить нынешнюю кампанию 8 июня.