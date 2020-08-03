ru
ua

В чемпионате Англии футболистов будут удалять с поля за умышленный кашель

Автор: Вера Олейник

Пожалуй, одно из самых необычных футбольных правил эпохи пандемии

Футбольная ассоциация Англии (FA) внедрила новые рекомендации для судей, связанные с поведением игроков на период ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. В частности, рефери могут предупреждать и даже удалять игроков, которые будут намеренно кашлять на соперников или самих рефери.

Об этом сообщает Reuters.

В документе добавлено, что судьи не должны наказывать за "рутинный" кашель и должны напоминать игрокам, чтобы они не плевали на газон, хотя это не является проступком. Но если футболиста попросят так больше не делать, а он продолжит себя вести подобным образом, судья применит дисциплинарные санкции.

Если игроки хотят покашлять или чихнуть, то лучше делать это в рукав футболки и не касаться руками лица. Судьи должны напоминать об этом во время матча.

Самые читаемые новости

При этом арбитров не обяжут следить за соблюдением футболистами социальной дистанции при праздновании голов.

Инструкции для судей вступят в силу немедленно и будут применяться во всех английских футбольных лигах, в том числе в АПЛ.

На данный момент в чемпионате Англии по футболу межсезонье - новый розыгрыш стартует 12 сентября.

Напомним, ранее в чемпионате Англии разрешили делать по пять замен при доигровке сезона.

Затем проведение пяти замен за матч рекомендовала ФИФА для снижения нагрузки на футболистов. В итоге временные изменения были внесены в правила футбола.

Прогноз погоды
► Законопроекты экологичного комитета ВР могут использовать для шантажа, - Магомедов ► Умер командир батальона Украинской добровольческой армии
Читать все новости