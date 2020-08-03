В чемпионате Англии футболистов будут удалять с поля за умышленный кашель

Фото: (twitter.com/premierleague)

Пожалуй, одно из самых необычных футбольных правил эпохи пандемии

Футбольная ассоциация Англии (FA) внедрила новые рекомендации для судей, связанные с поведением игроков на период ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. В частности, рефери могут предупреждать и даже удалять игроков, которые будут намеренно кашлять на соперников или самих рефери.

Об этом сообщает Reuters.

В документе добавлено, что судьи не должны наказывать за "рутинный" кашель и должны напоминать игрокам, чтобы они не плевали на газон, хотя это не является проступком. Но если футболиста попросят так больше не делать, а он продолжит себя вести подобным образом, судья применит дисциплинарные санкции.

Если игроки хотят покашлять или чихнуть, то лучше делать это в рукав футболки и не касаться руками лица. Судьи должны напоминать об этом во время матча.

При этом арбитров не обяжут следить за соблюдением футболистами социальной дистанции при праздновании голов.

Инструкции для судей вступят в силу немедленно и будут применяться во всех английских футбольных лигах, в том числе в АПЛ.

На данный момент в чемпионате Англии по футболу межсезонье - новый розыгрыш стартует 12 сентября.

Напомним, ранее в чемпионате Англии разрешили делать по пять замен при доигровке сезона.

Затем проведение пяти замен за матч рекомендовала ФИФА для снижения нагрузки на футболистов. В итоге временные изменения были внесены в правила футбола.