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У чемпіонаті Англії футболістів будуть видаляти з поля за навмисний кашель

Лондон, Понеділок 03 серпня 2020 21:09
У чемпіонаті Англії футболістів будуть видаляти з поля за навмисний кашель
Фото: (twitter.com/premierleague)
Автор: Вера Олейник

Мабуть, одне з найбільш незвичайних футбольних правил епохи пандемії

Футбольна асоціація Англії (FA) впровадила нові рекомендації для суддів, пов'язані з поведінкою гравців на період обмежень, пов'язаних з пандемією коронавірусної інфекції. Зокрема, рефері можуть попереджати і навіть видаляти гравців, які будуть навмисно кашляти на суперників або самих рефері.

Про це повідомляє Reuters.

У документі додано, що судді не повинні карати за "рутинний" кашель і повинні нагадувати гравцям, щоб вони не плювали на газон, хоча це не є провиною. Але якщо футболіста попросять так більше не робити, а він продовжить поводитися подібним чином, суддя застосує дисциплінарні санкції.

Якщо гравці хочуть покашляти або чхнути, то краще робити це в рукав футболки і не торкатися руками обличчя. Судді повинні нагадувати про це під час матчу.

При цьому арбітрів не зобов'яжуть стежити за дотриманням футболістами соціальної дистанції при святкуванні голів.

Ця інструкція для арбітрів набирає чинності негайно та застосовуватиметься у всіх англійських футбольних лігах, в тому числі в АПЛ.

На цей момент в чемпіонаті Англії з футболу міжсезоння - новий розіграш стартує 12 вересня.

Нагадаємо, раніше в чемпіонаті Англії дозволили робити по п'ять замін під час догравання сезону.

Потім проведення п'яти замін за матч рекомендувала ФІФА для зниження навантаження на футболістів. У підсумку тимчасові зміни були внесені у правила футболу.

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