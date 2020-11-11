Чемпионат Украины продолжат играть на выходных, несмотря на карантин

Фото: матч "Динамо" - "Шахтер" (facebook.com/fcdynamoua)

Чемпионат Украины в Премьер-лиге, Первой и Второй лиг продолжат играть на выходных, несмотря на введение карантина выходного дня. Также разрешено играть матчи в городах, ранее находившихся в "красной зоне" карантина.

Об этом сообщил глава Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

Руководство УАФ договорилось с Министерством здравоохранения, чтобы проведение футбольных матчей не приостанавливали в выходные, несмотря на фактический локдаун в субботу и воскресенье. Возможность играть на выходных сохранится минимум до конца года.

Также разрешно играть в населенных пунктах, которые были в "красной зоне" карантина. Ранее футбольные клубы в УПЛ переносили матчи в города не из "красной зоны". Сейчас же зонирование карантинных ограничений просто отменено.

Напомним, сегодня Кабинет министров утвердил карантин выходного дня. Он будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в течение минимум трех недель. В то же время правительство отказалось от адаптивного карантина и вернуло общенациональные ограничения. Теперь вся территория Украины окажется в "оранжевой зоне" карантина.

Отметим, что сегодня сборная Украины сыграет против Польши товарищеский поединок на выезде. Начало матча в 21:45.