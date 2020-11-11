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Польша - Украина: что надо знать о контрольном матче

Хожув, Среда 11 ноября 2020 17:23
Польша - Украина: что надо знать о контрольном матче
Фото: игроки сборной Украины (facebook.com/uafukraine)
Автор: Вера Олейник

Команда Андрея Шевченко готовится к заключительным матчам в Лиге наций

Сборная Украины на выезде сыграет товарищеский матч против команды Польши. Трансляция начнется в 21:45, а смотреть поединок можно на телеканалах "Украина" и "Футбол 1". Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам поля.

11 ноября 21:45
Хожув, Силезский стадион

Подопечные Андрея Шевченко проведут первую из трех игр в эту международную паузу. Товарищеская встреча с командой Ежи Бженчека станет подготовкой к решающим матчам Лиги наций против Германии и Швейцарии.

Полный паритет

За всю историю противостояния соперники встречались между собой 8 раз: трижды Украина побеждала, трижды терпела поражение, и две встречи закончились вничью. Даже разница забитых и пропущенных мячей - 9-9.

Прогноз

По мнению букмекеров, в сегодняшней встрече польская сборная имеет чуть больше шансов на победу. Поставить на успех хозяев поля можно с коэффициентом 2,37, а триумф сборной Украины оценивается в 3,00, ничья - 3,25.

Где смотреть

Игра между национальными командами состоится в среду, 11 ноября, в Хожуве на Силезском стадионе. Организаторы поединка решили, что игра должны пройти без болельщиков на трибунах, так как в Польше ухудшилась ситуация с коронавирусом.

Прямая трансляция поединка будет доступна на телеканале "Украина". Также матч покажет канал "Футбол 1". Начало в 21:45 по киевскому времени.

Что дальше

14 числа "сине-желтые" в Лейпциге в рамках пятого тура Лиги наций сыграют с Германией, а 17 в Люцерне в шестом туре ЛН померятся силами со Швейцарией.

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