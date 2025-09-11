Чемпіонат світу з волейболу 2025 - дивіться на "Київстар ТБ"

Наша команда підходить до чемпіонату на 12-й позиції світового рейтингу, з такими гравцями як Юрій Семенюк, Ілля Ковальов, Василь Тупчій, Юрій Синиця, Микола Куц та Валерій Тодуа.

Груповий етап відбудеться 12-18 вересня, плей-оф - з 20 по 28 вересня.

Де дивитися

Усі матчі транслюватимуться в Україні на платформах Суспільного та "Київстар ТБ". Ексклюзивно на "Київстар ТБ" покажуть 12 поєдинків, ще 19 матчів будуть доступні на спеціальному pop-up каналі.

Ігри за участю збірної України дивіться на "Суспільне Спорт". Для зручності глядачів "Київстар ТБ" запустив два тематичні канали: "КСТБ Волейбол" (кнопка 305) та "КСТБ Волейбол Sub1" (кнопка 333).

Усі трансляції доступні в HD-якості з українським коментуванням.

Дивіться головні волейбольні події року у розділі "Спорт" на Київстар ТБ - з розкладом матчів, анонсами та зручною навігацією.

