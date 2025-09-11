Чемпіонат світу з волейболу 2025 - дивіться на "Київстар ТБ"

12 вересня стартує наймасштабніша подія у світі волейболу цього року - Чемпіонат світу 2025. У турнірі беруть участь 32 національні збірні, серед яких Італія, Польща, Бразилія, Сербія, США та вперше після довгої перерви - збірна України.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресреліз "Київстар ТБ", яке транслюватиме спортивну подію.
Наша команда підходить до чемпіонату на 12-й позиції світового рейтингу, з такими гравцями як Юрій Семенюк, Ілля Ковальов, Василь Тупчій, Юрій Синиця, Микола Куц та Валерій Тодуа.
Груповий етап відбудеться 12-18 вересня, плей-оф - з 20 по 28 вересня.
Усі матчі транслюватимуться в Україні на платформах Суспільного та "Київстар ТБ". Ексклюзивно на "Київстар ТБ" покажуть 12 поєдинків, ще 19 матчів будуть доступні на спеціальному pop-up каналі.
Ігри за участю збірної України дивіться на "Суспільне Спорт". Для зручності глядачів "Київстар ТБ" запустив два тематичні канали: "КСТБ Волейбол" (кнопка 305) та "КСТБ Волейбол Sub1" (кнопка 333).
Усі трансляції доступні в HD-якості з українським коментуванням.
Дивіться головні волейбольні події року у розділі "Спорт" на Київстар ТБ - з розкладом матчів, анонсами та зручною навігацією.
Слідкуйте за новинками й прем’єрами в Telegram-каналі "Кіно для ТБ".
"Київстар ТБ" — спільний проєкт "Київстар" та 1+1 media, заснований 11 грудня 2019 року.
Це платформа кіно та телебачення, що надає користувачам доступ до сотень тисяч годин вітчизняного та закордонного контенту, прямоефірних програм і регулярно пропонує ексклюзивні допрем’єрні покази проєктів.
Платформа містить понад 430 телеканалів і VOD-бібліотеку із 20 тис. фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу. Додаткова інформація: tv.kyivstar.ua