Чемпионат мира по волейболу 2025 - смотрите на "Киевстар ТВ"

Наша команда подходит к чемпионату на 12-й позиции мирового рейтинга, с такими игроками как Юрий Семенюк, Илья Ковалев, Василий Тупчий, Юрий Синица, Николай Куц и Валерий Тодуа.

Групповой этап состоится 12-18 сентября, плей-офф - с 20 по 28 сентября.

Где смотреть

Все матчи будут транслироваться в Украине на платформах Общественного и "Киевстар ТВ". Эксклюзивно на "Киевстар ТВ" покажут 12 поединков, еще 19 матчей будут доступны на специальном pop-up канале.

Игры с участием сборной Украины смотрите на "Суспильне Спорт". Для удобства зрителей "Киевстар ТВ" запустил два тематических канала: "КСТБ Волейбол" (кнопка 305) и "КСТБ Волейбол Sub1" (кнопка 333).

Все трансляции доступны в HD-качестве с комментированием.

Смотрите главные волейбольные события года в разделе "Спорт" на "Киевстар ТВ" - с расписанием матчей, анонсами и удобной навигацией.

Следите за новинками и премьерами в Telegram-канале "Кино для ТВ".