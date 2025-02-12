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Чемпіонат світу з біатлону-2025: все про змагання і які шанси України

Фото: Дмитро Підручний візьме участь у дев'ятому ЧС (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

З 12 до 23 лютого в швейцарському Ленцергайде пройде головний старт біатлонного сезону – чемпіонат світу.

Про те, що відбуватиметься на змаганнях в Альпах та про перспективи "синьо-жовтих" стріляючих лижників розповідає РБК-Україна.

Світовий форум 2025 року – вже 58-й за ліком. Він вперше пройде в Ленцергайде – курортному місті в швейцарських в Альпах, що розташоване на висоті 1 476 м над рівнем моря. Це буде взагалі перше подібне змагання в цій частині Альпійських гір, де перевагу завжди віддавали гірськолижним дисциплінам, а не біговим.

Хто представлятиме Україну

Від нашої країни в Швейцарії виступлять 12 учасників: по шість чоловіків та жінок.

До складу чоловічої збірної увійшли:

  • Дмитро Підручний
  • Віталій Мандзин
  • Антон Дудченко
  • Тарас Лесюк
  • Артем Тищенко
  • Денис Насико

Найбільший досвід виступів має капітан команди Дмитро Підручний. Для чемпіона світу 2019 року в гонці переслідування цьогорічний форум стане дев'ятим у кар'єрі.

По чотири чемпіонати світу провели Дудченко та Тищенко. Натомість дебютує на цьому рівні 21-річний Мандзин – другий біатлоніст України в загальному заліку Кубка світу. Вперше в сезоні до основної збірної залучили Насика, який проводить змагальний рік на рівні Кубка IBU. В січні-лютому він брав участь у чемпіонаті Європи.

Жіноча збірна України виступить у такому складі:

  • Юлія Джима
  • Христина Дмитренко
  • Олена Городна
  • Ірина Петренко
  • Анастасія Меркушина
  • Дарина Чалик

У порівнянні з чемпіонатом світу-2024 відбулися дві зміни – не потрапили до складу Анна Кривонос та Любов Кип'яченкова. Натомість Городна та Чалик уперше перебувають у заявці збірної на ЧС.

Наші біатлоністи вже давно не радували вболівальників медалями на світових форумах. Остання була в 2021-му – "бронзу" у словенській Поклюці в естафеті виборола жіноча збірна.

У чемпіонат-2025 українська команда входить без призових місць на етапах Кубку світу. І, говорячи об'єктивно, жоден з вітчизняних біатлоністів зараз не розглядається серед претендентів на медалі. Залишається сподіватися лише на сенсаційний вибух когось зі "синьо-жовтих". Такі випадки бувають і нерідко. Чому б комусь зі складу збірних України приємно не здивувати вболівальників.

"Роланд Арена" – місце проведення ЧС-2025 (фото: instagram.com/lenzerheide)

Розклад гонок

У Ленцергайде відбудуться 12 стартів. По п'ять жіночих та чоловічих і два змішаних. Індивідуальні нагороди отримають переможці та призери за результатами восьми гонок. Чотири комплекти розіграють у командних змаганнях.

У кожній особистій гонці Україна може заявити на старт лише чотирьох біатлоністів.

Список стартів на ЧС-2025 з біатлону:

  • 12 лютого., 5:30. Змішана естафета
  • 14 лютого, 16:05. Спринт, жінки
  • 15 лютого, 16:05. Спринт, чоловіки
  • 16 лютого, 13:05. Гонка переслідування, жінки
  • 16 лютого, 16:05. Гонка переслідування, чоловіки
  • 18 лютого, 16:05. Індивідуальна гонка, жінки
  • 19 лютого, 16:05. Індивідуальна гонка, чоловіки
  • 20 лютого, 17:05. Одиночна змішана естафета
  • 22 лютого, 13:05. Жіноча естафета
  • 22 лютого, 16:05. Чоловіча естафета
  • 23 лютого, 14:45. Масстарт, жінки
  • 23 лютого, 17:05. Масстарт, чоловіки

Де дивитись

Ексклюзивний транслятор біатлону в Україні – Суспільне. Прямі покази усіх гонок чемпіонату світу будуть доступні на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також місцевих каналах Суспільного.

Раніше принц Гаррі особисто привітав збірну України на Іграх нескорених-2025 у Канаді.

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