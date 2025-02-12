Чемпіонат світу з біатлону-2025: все про змагання і які шанси України

З 12 до 23 лютого в швейцарському Ленцергайде пройде головний старт біатлонного сезону – чемпіонат світу.
Про те, що відбуватиметься на змаганнях в Альпах та про перспективи "синьо-жовтих" стріляючих лижників розповідає РБК-Україна.
Світовий форум 2025 року – вже 58-й за ліком. Він вперше пройде в Ленцергайде – курортному місті в швейцарських в Альпах, що розташоване на висоті 1 476 м над рівнем моря. Це буде взагалі перше подібне змагання в цій частині Альпійських гір, де перевагу завжди віддавали гірськолижним дисциплінам, а не біговим.
Від нашої країни в Швейцарії виступлять 12 учасників: по шість чоловіків та жінок.
До складу чоловічої збірної увійшли:
Найбільший досвід виступів має капітан команди Дмитро Підручний. Для чемпіона світу 2019 року в гонці переслідування цьогорічний форум стане дев'ятим у кар'єрі.
По чотири чемпіонати світу провели Дудченко та Тищенко. Натомість дебютує на цьому рівні 21-річний Мандзин – другий біатлоніст України в загальному заліку Кубка світу. Вперше в сезоні до основної збірної залучили Насика, який проводить змагальний рік на рівні Кубка IBU. В січні-лютому він брав участь у чемпіонаті Європи.
Жіноча збірна України виступить у такому складі:
У порівнянні з чемпіонатом світу-2024 відбулися дві зміни – не потрапили до складу Анна Кривонос та Любов Кип'яченкова. Натомість Городна та Чалик уперше перебувають у заявці збірної на ЧС.
Наші біатлоністи вже давно не радували вболівальників медалями на світових форумах. Остання була в 2021-му – "бронзу" у словенській Поклюці в естафеті виборола жіноча збірна.
У чемпіонат-2025 українська команда входить без призових місць на етапах Кубку світу. І, говорячи об'єктивно, жоден з вітчизняних біатлоністів зараз не розглядається серед претендентів на медалі. Залишається сподіватися лише на сенсаційний вибух когось зі "синьо-жовтих". Такі випадки бувають і нерідко. Чому б комусь зі складу збірних України приємно не здивувати вболівальників.
"Роланд Арена" – місце проведення ЧС-2025 (фото: instagram.com/lenzerheide)
У Ленцергайде відбудуться 12 стартів. По п'ять жіночих та чоловічих і два змішаних. Індивідуальні нагороди отримають переможці та призери за результатами восьми гонок. Чотири комплекти розіграють у командних змаганнях.
У кожній особистій гонці Україна може заявити на старт лише чотирьох біатлоністів.
Список стартів на ЧС-2025 з біатлону:
Ексклюзивний транслятор біатлону в Україні – Суспільне. Прямі покази усіх гонок чемпіонату світу будуть доступні на сайті та телеканалі Суспільне Спорт, а також місцевих каналах Суспільного.
Раніше принц Гаррі особисто привітав збірну України на Іграх нескорених-2025 у Канаді.
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