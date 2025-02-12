Чемпионат мира по биатлону-2025: все о соревнованиях и каковы шансы Украины

Всемирный форум 2025 года - уже 58-й по счету. Он впервые пройдет в Ленцерхайде - курортном городе в швейцарских в Альпах, расположенном на высоте 1 476 м над уровнем моря. Это будет вообще первое подобное соревнование в этой части Альпийских гор, где предпочтение всегда отдавали горнолыжным дисциплинам, а не беговым.

Кто будет представлять Украину

От нашей страны в Швейцарии выступят 12 участников: по шесть мужчин и женщин.

В состав мужской сборной вошли:

Дмитрий Пидручный

Виталий Мандзин

Антон Дудченко

Тарас Лесюк

Артем Тищенко

Денис Насико

Наибольший опыт выступлений имеет капитан команды Дмитрий Пидручный. Для чемпиона мира 2019 года в гонке преследования нынешний форум станет девятым в карьере.

По четыре чемпионата мира провели Дудченко и Тищенко. Зато дебютирует на этом уровне 21-летний Мандзин - второй биатлонист Украины в общем зачете Кубка мира. Впервые в сезоне в основную сборную привлекли Насико, который проводит соревновательный год на уровне Кубка IBU. В январе-феврале он принимал участие в чемпионате Европы.

Женская сборная Украины выступит в таком составе:

Юлия Джима

Кристина Дмитренко

Елена Городна

Ирина Петренко

Анастасия Меркушина

Дарья Чалык

По сравнению с чемпионатом мира-2024 произошли два изменения - не попали в состав Анна Кривонос и Любовь Кипяченкова. В то же время Городна и Чалык впервые находятся в заявке сборной на ЧМ.

Наши биатлонисты уже давно не радовали болельщиков медалями на мировых форумах. Последняя была в 2021-м - "бронзу" в словенской Поклюке в эстафете завоевала женская сборная.

В чемпионат-2025 украинская команда входит без призовых мест на этапах Кубка мира. И, говоря объективно, ни один из отечественных биатлонистов сейчас не рассматривается среди претендентов на медали. Остается надеяться лишь на сенсационный взрыв кого-то из "сине-желтых". Такие случаи бывают и нередко. Почему бы кому-то из состава сборных Украины приятно не удивить болельщиков.

"Роланд Арена" - место проведения ЧМ-2025 (фото: instagram.com/lenzerheide)

Расписание гонок

В Ленцерхайде состоятся 12 стартов. По пять женских и мужских и два смешанных. Индивидуальные награды получат победители и призеры по результатам восьми гонок. Четыре комплекта разыграют в командных соревнованиях.

В каждой личной гонке Украина может заявить на старт только четырех биатлонистов.

Список стартов на ЧМ-2025 по биатлону:

12 февраля, 5:30. Смешанная эстафета

Смешанная эстафета 14 февраля, 16:05 . Спринт, женщины

. Спринт, женщины 15 февраля, 16:05. Спринт, мужчины

Спринт, мужчины 16 февраля, 13:05. Гонка преследования, женщины

Гонка преследования, женщины 16 февраля, 16:05. Гонка преследования, мужчины

Гонка преследования, мужчины 18 февраля, 16:05. Индивидуальная гонка, женщины

Индивидуальная гонка, женщины 19 февраля, 16:05. Индивидуальная гонка, мужчины

Индивидуальная гонка, мужчины 20 февраля, 17:05. Одиночная смешанная эстафета

Одиночная смешанная эстафета 22 февраля, 13:05. Женская эстафета

Женская эстафета 22 февраля, 16:05. Мужская эстафета

Мужская эстафета 23 февраля, 14:45. Масстарт, женщины

Масстарт, женщины 23 февраля, 17:05. Масстарт, мужчины

Где смотреть

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