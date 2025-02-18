Чемпіонат світу з біатлону-2025: подвійний подіум Франції, Джима з рекордом - у топ-5

Переможниця продемонструвала стрімку ходу і фінішувала з найкращим часом, попри одну хибу на вогневому рубежі.

Другою на фініші була Елла Халварссон зі Швеції: вона чисто відстрілялася, але програла Сімон 37,8 секунди. Третьою стала ще одна представниця Франції Лу Жанмонно.

Україну в гонці представляли Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Христина Дмитренко та Олена Городна.

Дуже вдало виступила Джима. Олімпійська чемпіонка на дистанції чисто відстрілялася і після фінішу навіть посіла проміжне перше місце. Проте головні претендентки на нагороди стартували за нею. Тому втримати подіум українці прогнозовано не вдалося.

Але вона залишилась п'ятою, що теж дуже пристойний результат. Для Джими – взагалі рекордний, адже до сьогодні її найкращим показником на світових першостях було шосте місце в мас-старті на ЧС-2017 в Хохфільцені. Від чемпіонки наша спортсменка відстала на 1 хвилину та 23,8 секунди.

Ще одна українка Христинка Дмитренко стала 11-ю. Вона також показала ідеальну стрільбу та програла переможниці понад 2 хвилини. Таким чином Джима та Дмитренко відібралися в мас-старт.

Щодо інших вітчизняних представниць, Меркушина з одним промахом у підсумку стала 44-ю. А Городна, яка допустила аж три хиби, – 61-ю.