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Йоганнес Бьо з абсолютним рекордом виграв свій останній спринт на чемпіонатах світу

Ленцергайде, Субота 15 лютого 2025 17:36
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Йоганнес Бьо з абсолютним рекордом виграв свій останній спринт на чемпіонатах світу Фото: Йоганнес Бьо (biathlonworld.com)
Автор: Андрій Костенко

Чоловіки відкрили індивідуальні змагання на чемпіонаті світу-2025 з біатлону в швейцарському Ленцергайде зі спринту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міжнародного союзу біатлоністів.

На відміну від учорашнього жіночого спринту, який проходив у надважких погодних умовах, чоловікам сьогодні пощастило. Змагалися чудовим сонячним альпійськім днем. І гонка вийшла дуже цікавою.

Хоча головний претендент на "золото" визначився майже одразу. Йоганнес Бьо, який вже оголосив про завершення кар'єри після сезону-2024/25 і тому біг останній у житті спринт на ЧС, набрав такий шалений темп і стріляв так влучно, що ніхто не сумнівався в перемозі легендарного норвежця.

Взявши "золото" він встановив абсолютний рекорд світового біатлону за кількістю перемог на ЧС. Йоганнес здобув 21-ше чемпіонство, завдяки чому обійшов свого не менш легендарного співвітчизника Уле Ейнара Бьорндалена, на рахунку якого 20 золотих нагород.

А от другим доволі несподівано став американець Кемпбелл Райт, який теж обійшовся без промахів, проте біг не так швидко (відстав від Бьо на 27,7 секунди). Третім гонку з однією хибою на вогневому рубежі завершив француз Кантен Фійон-Має.

Україну в спринтерській гонці представляли четверо біатлоністів: Антон Дудченко, Віталій Мандзин, Тарас Лесюк і Дмитро Підручний. На жаль, нікому з них не вдалося поборотися за високі позиції. Найкращим серед українців став Дудченко – він відстрілявся без промахів, проте фінішував лише 34-м. Мандзин та Підручний розташувалися слідом за ним: перший припустився одного промаху, другий – двох. А ось Лесюк не зміг увійти до топ-50.

Раніше представники Франції завоювали друге "золото" на чемпіонаті світу з біатлону-2025.

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