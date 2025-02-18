Чемпионат мира по биатлону-2025: двойной подиум Франции, Джима с рекордом - в топ-5

Победительница продемонстрировала стремительный ход и финишировала с лучшим временем, несмотря на один промах на огневом рубеже.

Второй на финише была Элла Халварссон из Швеции: она чисто отстрелялась, но проиграла Симон 37,8 секунды. Третьей стала еще одна представительница Франции Лу Жанмонно.

Украину в гонке представляли Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Кристина Дмитренко и Елена Городна.

Очень удачно выступила Джима. Олимпийская чемпионка на дистанции чисто отстрелялась и после финиша даже заняла промежуточное первое место. Однако главные претендентки на награды стартовали за ней. Поэтому удержать подиум украинке прогнозируемо не удалось.

Но она осталась пятой, что тоже очень приличный результат. Для Джимы - вообще рекордный, ведь до сих пор ее лучшим показателем на мировых первенствах было шестое место в масс-старте на ЧМ-2017 в Хохфильцене. От чемпионки наша спортсменка отстала на 1 минуту и 23,8 секунды.

Еще одна украинка Кристинка Дмитренко стала 11-й. Она также показала идеальную стрельбу и проиграла победительнице более 2 минут. Таким образом Джима и Дмитренко отобрались в масс-старт.

Что касается других отечественных представительниц, Меркушина с одним промахом в итоге стала 44-й. А Городная, которая допустила целых три промаха, - 61-й.