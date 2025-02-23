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Чемпіонат світу з біатлону-2025: українки невдачею попрощались з турніром

Ленцергайде, Неділя 23 лютого 2025 16:28
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Чемпіонат світу з біатлону-2025: українки невдачею попрощались з турніром Фото: Юлія Джима (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

Жіночу програму світового біатлонного форуму в швейцарському Ленцергайде завершив масстарт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міжнародного союзу біатлоністів.

До останньої гонки чемпіонату відібралися 30 біатлоністок: 15 найкращих за заліком Кубка світу, та ще 15 – за підсумками виступів у Ленцергайде. Серед обраних були й дві українки – Юлія Джима та Христина Дмитренко. Наші спортсменки отримали це право через особисті виступи на ЧС.

На жаль, в останній день змагань українки не порадували. Джима непогано стріляла, допустивши лише одну хибу, але надзвичайно важко долала дистанцію. У підсумку – лише 24-й результат з відставанням від лідера на більш ніж дві з половиною хвилини.

Дмитренко взагалі перетнула фініш передостанньою, 29-ю. Тут і хода була повільна (відставання віл першого місця – 4 хвилини та 22 секунді) і стрільба жахлива – 4 промахи.

Перемогу в масстарті здобула шведка Ельвіра Еберг. Вона двічі промахнулась, але швидкого ходу вистачило для першого в її кар'єрі "золота" ЧС. Другою, з відставання у трохи більш ніж 9 секунд, фінішну лінію перетнула Осеан Мішелон з Франції. "Бронза" – у норвежки Марен Кіркейде.

Раніше український біатлоніст заявив, що йому заважали лижі у провальній гонці на чемпіонаті світу-2025.

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