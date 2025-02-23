Чемпионат мира по биатлону-2025. Норвежский пьедестал, общий триумф Франции и печальный финиш украинцев

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Международного союза биатлонистов .

Как и в аналогичной женской гонке к масстарту у мужчин допустили 30 биатлонистов: 15 лучших в зачете Кубка мира, и столько же - по итогам выступлений в Ленцерхайде.

От Украины такое право получили двое - Дмитрий Пидручный через Кубок мира и Виталий Мандзин - по итогам личных стартов на ЧМ.

Начали гонку наши неплохо, пройдя первый огневой рубеж без промахов. А вот на втором начались проблемы. Особенно у Пидручного, который не смог закрыть четыре мишени из пяти. Фактически для него это означало выход из борьбы. Так оно и произошло. Поскольку чрезвычайными скоростными качествами наш ветеран не отличается, даже идеальные результаты на двух последних стрельбах не сумели спасти украинца. До финиша Пидручный добрался последним. От победителя он отстал на 5 минут и 43 секунды.

Не далеко убежал и Мандзин. Он допустил еще две ошибки и завершил соревнования на 27-й позиции.

Весь пьедестал в масстарте забрали норвежцы. Первым финишировал Эндре Стремсгейм, за ним - Штурла Легрейд и Йоханнес Бё.

ЧМ-2025: общие итоги

Эта победа стала четвертой для сборной Норвегии в Ленцергайде. Имея также три серебряные и две бронзовые награды, скандинавы в общем командном зачете стали вторыми. А ттриумфовали на ЧМ-2025 французские биатлонисты - у них шесть золотых, две серебряные и пять бронзовых медалей.

Медальный зачет чемпионата мира 2025 по биатлону:

Франция - 12 медалей (6 золотых, 2 серебряные, 5 бронзовых) Норвегия - 9 (4, 3, 2) Швеция - 4 (1, 2, 1) Германия - 4 (1, 1, 3) США - 2 (0, 2, 0) Чехия - 1 (0, 1, 0) Италия - 1 (0, 1, 0) Финляндия - 1 (0, 0, 1)

Лучшим результатом представителя сборной Украины на форуме стало пятое место Юлии Джимы в женской индивидуальной гонке. Таким образом, третий ЧМ подряд наши биатлонисты завершают без наград. Это - худшая серия для нашей команды. В целом же Украина в седьмой раз завершила ЧМ без медалей. Ранее такое случалось в 1993, 1995, 2005, 2009, 2023 и 2024 годах.

Последняя наша медаль датирована 2021 годом, когда в словенской Поклюке "бронзу" в эстафете завоевала женская сборная.