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Чемпіонат світу з біатлону-2025: друге "золото" Франції – українка у топ-20

Фото: Жюстін Бреза-Буше (biathlonworld.com)
Автор: Андрій Костенко

Перший особистий старт – жіночий спринт відбувся на чемпіонаті світу-2025 з біатлону в швейцарському Ленцергайде. Як і в попередній гонці перемогу святкувала представниця Франції.

Гонка проходила за складних погодних умов: сильний сніг та шквальні пориви вітру, які заважали спортсменкам на вогневих рубежах.

Боротьба за "золото" склалася наднапруженою: одразу чотири біатлоністки йшли до фінішу інтервалі трьох секунд. Перемогу здобула Жюстін Бреза-Буше: француженка завдяки швидкому останньому колу випередила німкеню Франціску Пройс і фінку Суві Мінккінен.

Україну в спринті представили чотири біатлоністки – Юлія Джима, Христина Дмитренко, Ірина Петренко та Олена Городна. Найкращий результат серед них показала Джима, яка вперше змагалася після хвороби. 34-річна українка зуміла ідеально відстрілятися та у підсумку посіла 18-те місце. Це її найкращий результат у кар'єрі на чемпіонатах світу.

Дмитренко зробила три хиби й фінішувала 48-ю, що дозволили їй відібратися у гонку переслідування. Петренко та Городна завершили гонку за межами топ-50.

Раніше представили повний розклад стартів на чемпіонаті світу з біатлону-2025 у Ленцергайде.

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