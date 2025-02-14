RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мюнхенская конференция Дональд Трамп

Чемпионат мира по биатлону-2025: второе "золото" Франции - украинка в топ-20

Фото: Жюстин Бреза-Буше (biathlonworld.com)
Автор: Андрей Костенко

Первый личный старт - женский спринт состоялся на чемпионате мира-2025 по биатлону в швейцарском Ленцерхайде. Как и в предыдущей гонке победу праздновала представительница Франции.

Гонка проходила при сложных погодных условиях: сильный снег и шквальные порывы ветра, которые мешали спортсменкам на огневых рубежах.

Борьба за "золото" сложилась сверхнапряженной: сразу четыре биатлонистки шли к финишу в интервале трех секунд. Победу одержала Жюстин Бреза-Буше: француженка благодаря быстрому последнему кругу опередила немку Франциску Пройс и финку Суви Минккинен.

Украину в спринте представили четыре биатлонистки - Юлия Джима, Кристина Дмитренко, Ирина Петренко и Елена Городна. Лучший результат среди них показала Джима, которая впервые соревновалась после болезни. 34-летняя украинка сумела идеально отстреляться и в итоге заняла 18-е место. Это ее лучший результат в карьере на чемпионатах мира.

Дмитренко сделала три промаха и финишировала 48-й, что позволило ей отобраться в гонку преследования. Петренко и Городна завершили гонку за пределами топ-50.

 

Ранее представили полное расписание стартов на чемпионате мира по биатлону-2025 в Ленцерхайде.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат мираСборная УкраиныБиатлон