Чемпіонат світу з легкої атлетики перенесений на 2022 рік

Фото: Олімпійський стадіон в Токіо (facebook.com/WorldAthletics)

Це пов'язано з перенесенням літніх Олімпійських ігор в Токіо

Чемпіонату світу з легкої атлетики відбудеться на рік пізніше у зв'язку з перенесенням літніх Олімпійських ігор в Токіо. Про це оголосила Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (World Athletics).

Світова першість з легкої атлетики мало відбутися в американському Юджині (штат Орегон) з 6 по 15 серпня 2021 року.

World Athletics statement on 2021 dates for the @Tokyo2020 Olympic Games. — World Athletics (@WorldAthletics) March 30, 2020

Однак раніше були оголошені нові дати проведення Олімпіади-2020, перенесеної через загрозу поширення коронавірусу. Вони відбудуться з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

Щоб уникнути накладення змагань, World Athletics також перенесла світовий чемпіонат з легкої атлетики на 2022 рік. Точні терміни його проведення перебувають на стадії обговорення і будуть обговорюватися з організаторами.