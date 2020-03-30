ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Чемпіонат світу з легкої атлетики перенесений на 2022 рік

Новини » Спорт     30.03.2020 - 18:38
Чемпіонат світу з легкої атлетики перенесений на 2022 рік
Фото: Олімпійський стадіон в Токіо (facebook.com/WorldAthletics)

Це пов'язано з перенесенням літніх Олімпійських ігор в Токіо

Чемпіонату світу з легкої атлетики відбудеться на рік пізніше у зв'язку з перенесенням літніх Олімпійських ігор в Токіо. Про це оголосила Міжнародна асоціація легкоатлетичних федерацій (World Athletics).

Світова першість з легкої атлетики мало відбутися в американському Юджині (штат Орегон) з 6 по 15 серпня 2021 року.

Однак раніше були оголошені нові дати проведення Олімпіади-2020, перенесеної через загрозу поширення коронавірусу. Вони відбудуться з 23 липня по 8 серпня 2021 року.

Щоб уникнути накладення змагань, World Athletics також перенесла світовий чемпіонат з легкої атлетики на 2022 рік. Точні терміни його проведення перебувають на стадії обговорення і будуть обговорюватися з організаторами.

Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 30 березня Бій Усик - Чісора відкладений через пандемію коронавірусу
Новини України чемпионат миралегкая атлетикаКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся