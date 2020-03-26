Чемпионат Италии может быть доигран до конца лета

Чемпионат Италии, приостановленный на данный момент из-за пандемии коронавируса, может быть доигран после 30 июня. Об этом заявил президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина, которого цитирует Football Italia.

"Не теряю надежду на продолжение сезона. Сделаем все возможное, даже сыграем за счет поддержки УЕФА и ФИФА после 30 июня, воспользуемся преимуществом июля и августа. Если сезон отменят, это будет огромной неудачей. Это худший сценарий из возможных", - сказал Гравина.

В текущем сезоне в чемпионате Италии идет напряженная борьба за чемпионский титул. В турнирной таблице Серии А лидирует туринский "Ювентус", команда Маурицио Сарри набрала 63 очка. У занимающего второе место "Лацио" на одно очко меньше. Обе команды провели по 26 матчей. На третьем месте расположился "Интер", набравший 54 очка после 25 проведенных игр.

Италия находится на втором месте по количеству инфицированных после Китая, где началась вспышка коронавируса. В стране зафиксировано более 74 тысяч случаев заражения.

Напомним, пятерка ведущих футбольных чемпионатов Европы может потерять как минимум 4 млрд евро из-за паузы в сезоне, связанной с пандемией.