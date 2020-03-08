Министр спорта Италии призвал приостановить итальянский футбольный чемпионат

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Президента Итальянской федерации футбола призвали приостановить Серию А

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора призвал приостановить проведение чемпионата страны по футболу Серии А в связи распространением коронавируса. Об этом сообщает Football Italia.

По его словам, президент Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина должен взять на себя ответственность и приостановить соревнования до первого случая инфицирования игрока Серии А.

"Я разделяю мнение Дамиано Томмази, президента Итальянской ассоциации игроков, и присоединяюсь к его призыву приостановить футбольную лигу. Я думаю, что президент Итальянской федерации футбола (FIGC) Габриэле Гравина обязан еще раз подумать, не дожидаясь первого случая заражения игрока в чемпионате Италии, прежде чем взять на себя эту очень серьезную ответственность", - сообщил Спадафора.

Отметим, 8 марта в итальянской Серии А запланировано проведение перенесенных матчей 26-го тура "Парма" - СПАЛ, "Милан" - "Дженоа", "Сампдория" - "Верона", "Удинезе" - "Фиорентина" и "Ювентус" - "Интер", 9 марта должна состояться игра "Сассуоло" - "Брешия".

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что 4 марта правительство Италии приняло решение о проведении всех поединков чемпионата Италии по футболу при пустых трибунах как минимум до 3 апреля. При этом Серию А тогда отказались переносить.

Отметим, по состоянию на утро 8 марта в Италии было зафиксировано 5883 случая коронавируса. Это является наибольшим показателем в Европе, где суммарное количество заболеваний превысило 9 тысяч человек.