Чемпионат Германии возобновится во второй половине мая

Нынешний розыгрыш чемпионата Германии будет возобновлен во второй половине мая. Об этом сообщается на сайте Бундеслиги.

Такое решение было принято во время сегодняшнего заседания с главами федеральных земель и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Сезон в Бундеслиге будет возобновлен 15 или 22 мая. Точную дату лига определит самостоятельно. В четверг, 7 мая, все 36 клубов, выступающих в двух сильнейших дивизионах странs, проведут собрание, на котором и будет принято решение о возобновлении сезона.

Чемпионат Германии планировали восстановить сезон 9 мая, однако из-за ухудшения ситуации с пандемией коронавируса старт был перенесен на 15 мая.

Бундеслига, как все европейские первенства кроме чемпионата Беларуси, была приостановлена из-за пандемии коронавируса. До конца сезона командам осталось сыграть 9 туров. В турнирной таблице лидирует "Бавария", опережая "Боруссию" Дортмунд на четыре очка.

УЕФА настоятельно рекомендовал доиграть сезон-2019/2020. На данный момент решение о досрочном завершении приняли два футбольных чемпионата - нидерландская Ередивизие без определения чемпиона и французская Лига 1.