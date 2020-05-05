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Бундеслига может возобновить сезон на следующей неделе в строгих условиях

Новости » Спорт     05.05.2020 - 10:47
Бундеслига может возобновить сезон на следующей неделе в строгих условиях
Фото: иллюстрированное изображение (dfb.de)

Все идет к тому, что правительство примет положительное решение

Власти Германии намерены разрешить Бундеслиге возобновить матчи с 15 мая на строгих условиях - без болельщиков на стадионах. О планах сообщили агентству Reuters два источника, знакомых с приготовлениями.

Окончательное решение будет принято в среду, 6 мая, во время телеконференции премьер-министров федеральных земель страны с канцлером Ангелой Меркель по согласованию дальнейших мер по ослаблению карантина, введенных из-за коронавируса.

Федеральные земли также намерены разрешить заниматься спортом на открытом воздухе непрофессионалам и детям.

Возобновление немецкой Бундеслиги планировалось на 9 мая, однако из-за ухудшения ситуации с пандемией, сроки были изменены.

После 25 туров чемпионата Германии лидирует в турнирной таблице "Бавария", набравшая 55 очков. Второе место занимает "Боруссия" Дортмунд (51), третье - "Лейпциг" (50).

Напомним, из-за пандемии коронавируса финал Кубка Германии по футболу был перенесен на неопределенный срок.

УЕФА настоятельно рекомендовал доиграть сезон-2019/2020. На данный момент решение о досрочном завершении приняли два футбольных чемпионата - нидерландская Эредивизия без определения чемпиона и французская Лига 1, признав чемпионом ПСЖ.

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