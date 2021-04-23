Чемпионат Европы по борьбе: украинки завоевали шесть медалей, две из них - золотые

На Чемпионате Европы по борьбе, который проходил в Варшаве (Польша), украинские спортсменки завоевали шесть медалей. Среди них-два "золота".
В общем, женская сборная Украины заняла второе место в командном зачете на чемпионате Европы.
"Наши девушки завоевали шесть медалей, две из которых высшего сорта!", - говорится в сообщении.
"Золото" завоевали Ирина Коляденко и Алла Белинская.
"Серебро" - Татьяна Рожко.
"Бронзу" завоевали Алина Бережная, Кристина-Зоряна Демко, Алина Грушина-Акобия.
Ранее РБК-Украина писало, что сегодня за "золото" будут бороться Ирина Коляденко (до 62 кг), Татьяна Рыжко (до 65 кг) и Алла Белинская (до 72 кг). В малых финалах за бронзовые награды будут соревноваться Алина Грушина-Акобия (до 57 кг) и Мария Винник (до 53 кг).
Вчера бронзовые медали завоевали Кристина Зоряна Демко (весовая категория до 55 кг), а также Алина Бережная (68 кг).
Отметим, на прошлой неделе завершился Чемпионат Европы по дзюдо. Украина завоевала одну медаль - "серебро" у Дарьи Белодед