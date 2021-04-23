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Чемпіонат Європи з боротьби: українки здобули шість медалей, дві з них - золоті

Автор: Инна Собора

На Чемпіонаті Європи з боротьби, який проходив у Варшаві (Польща), українські спортсменки вибороли шість медалей. Серед них - два "золота".

Про це повідомляє Асоціація спортивної боротьби України.

Загалом, жіноча збірна України посіла друге місце в командному заліку на чемпіонаті Європи.

"Наші дівчата здобули шість медалей, дві з яких найвищого гатунку!", - йдеться в повідомленні.

"Золото" вибороли Ірина Коляденко та Алла Белінська.

"Срібло" - Тетяна Ріжко.

"Бронзу" здобули Аліна Бережна, Христина-Зоряна Демко, Аліна Грушина-Акобія.

Раніше РБК-Україна писало, що сьогодні за "золото" боротимуться Ірина Коляденко (до 62 кг), Тетяна Рижко (до 65 кг) і Алла Бєлінська (до 72 кг). У малих фіналах за бронзові нагороди змагатимуться Аліна Грушина-Акобія (до 57 кг) та Марія Винник (до 53 кг).

Учора бронзові медалі завоювали Христина-Зоряна Демко (вагова категорія до 55 кг), а також Аліна Бережна (68 кг).

Зазначимо, минулого тижня завершився Чемпіонат Європи з дзюдо. Україна завоювала одну медаль - "срібло" у Дар'ї Білодід

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