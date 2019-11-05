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В чемпионат Англии тренерам могут разрешить запрашивать видеоповторы

Новости » Спорт     05.11.2019 - 11:09
В чемпионат Англии тренерам могут разрешить запрашивать видеоповторы
Фото: использование VAR в АПЛ (premierleague.com)

В АПЛ намерены изменить подход к использованию системы

В английской Премьер-лиге (АПЛ) намерены изменить подход к использованию системы видеоповторов (VAR). Об этом сообщает The Telegraph.

Руководство чемпионата проведет встречу с представителями клубов первенства, на которой, в частности, будет обсуждаться вариант предоставления возможности тренерам запрашивать до трех видеоповторов за матч.

При этом само руководство АПЛ эту инициативу не поддерживает, поскольку считает, что это поможет командам тянуть время.

Также один из опрошенных руководителей клубов выступил за приостановление работы VAR на время ее усовершенствования, однако такой вариант развития событий маловероятен.

По словам издания, одним из главных изменений может стать рекомендация судьям при использовании VAR, при которой они смогут чаще подходить к экранам у поля и лично просматривать повтор эпизода.

Напомним, также клубы АПЛ хотят вернуть прежние сроки летнего трансферного окна.

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