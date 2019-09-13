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"Манчестер Сити" хочет изменить правила закрытия трансферного окна в АПЛ

Новости » Спорт    13.09.2019 - 10:05
"Манчестер Сити" хочет изменить правила закрытия трансферного окна в АПЛ
Фото: футболисты "Манчестер Сити" (mancity.com)

Клуб предлагает ввести два дедлайна

Руководство "Манчестер Сити" выдвинуло предложение на собрании представителей клубов английской Премьер-лиги (АПЛ) изменить правила закрытия трансферного окна, установив два дедлайна. Об этом сообщает Daily Mail.

"Горожане" предлагают приобретать футболистов из других чемпионатов в последний день европейского межсезонья. Однако любые внутренние сделки все равно должны быть завершены к четвергу до начала Премьер-лиги, чтобы сохранить честность соревнования.

Таким образом, английские клубы смогут компенсировать потерю игроков, которые уйдут в период от старта чемпионата Англии до финиша трансферного окна.

Клубы АПЛ намерены снова изменить сроки летнего трансферного окна. С прошлого года трансферное окно в Англии закрывается до старта первого тура АПЛ, а не в конце августа, как во всех топ-чемпионатах.

Раннее закрытие трансферного окна в Англии делает клубы уязвимыми. Они могут терять своих лидеров в августе, не имея возможности подписать замену.

Напомним, клубы АПЛ потратили в последний день летнего трансферного окна 2017 рекордную сумму.

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