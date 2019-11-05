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В чемпіонат Англії тренерам можуть дозволити запрошувати відеоповтори

Новини » Спорт     05.11.2019 - 11:09
В чемпіонат Англії тренерам можуть дозволити запрошувати відеоповтори
Фото: використання VAR в АПЛ (premierleague.com)

В АПЛ мають намір змінити підхід до використання системи

В англійській Прем'єр-лізі (АПЛ) мають намір змінити підхід до використання системи відеоповторів (VAR). Про це повідомляє The Telegraph.

Керівництво чемпіонату проведе зустріч з представниками клубів першості, на якій зокрема, буде обговорюватися варіант надання можливості тренерам запитувати до трьох відеоповторів за матч.

При цьому саме керівництво АПЛ цю ініціативу не підтримує, оскільки вважає, що це допоможе командам тягнути час.

Також один з опитаних керівників клубів виступив за призупинення роботи VAR на час її удосконалення, однак такий варіант розвитку подій малоймовірний.

За словами видання, одним з головних змін може стати рекомендація суддям при використанні VAR, при якій вони зможуть частіше підходити до екранів у поля і особисто переглядати повтор епізоду.

Тренерські запити про відеоповтори дозволені в інших видах спорту, наприклад, в хокеї і волейболі.

Нагадаємо, також клуби АПЛ хочуть повернути колишні терміни літнього трансферного вікна.

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