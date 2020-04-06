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Чемпіон WBO готовий провести бій з українцем Дерев'янченко

Новини » Спорт     06.04.2020 - 09:39
Чемпіон WBO готовий провести бій з українцем Дерев'янченко
Фото: Сергій Дерев'янченко (instagram.com/sergiy.derevyanchenko)

Український боксер може знову поборотися за титул чемпіона світу

Чемпіон світу в середній вазі за версією WBO американець Деметріус Андраде висловив бажання провести поєдинок з українцем Сергієм Дерев'янченком. Про це повідомляє BoxingScene.

"Я вже просив цей бій. У мене немає проблем, щоб битися з будь-яким боксером середньої ваги. Я готовий до бою з будь-яким суперником.

Немає такого, що у мене є список бійців і я вибираю, хто краще підійде для мене. Якщо ви можете влаштувати мені бій з Дерев'янченком, я б із задоволенням прийняв цей бій ", - сказав Андраде.

Дерев'янченко готується до свого наступного бою, хоча у нього немає суперника і дати поєдинку.

На початку 2020 року Дерев'янченко очолив рейтинг WBC в середній вазі. Чемпіонським поясом в цій ваговій категорії володіє Жермалл Чарлі. Тепер 29-річному непереможному американцеві доведеться провести обов'язковий захист свого титулу. Чарлі ще не проводив обов'язкових захистів, так що поєдинок з новим претендентом однозначно повинен відбутися до кінця цього року.

Нагадаємо, в попередньому поєдинку українець поступився Геннадію Головкіну в бою за вакантні чемпіонські пояси IBF і IBO в середній вазі.

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Новини України бойWBOСергій Дерев'янченкоБокс
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