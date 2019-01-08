Чемпіон WBC заявив про готовність битися з Ломаченком

Фото: перемога Хосе Раміреса (toprank.com)

Однак українцю для цього треба піднятися в категорію вище

Чемпіон WBC в першій напівсередній вазі Хосе Рамірес (23-0, 16 КО) заявив, що не проти вийти в ринг проти чемпіона WBA і WBO в легкій вазі Василя Ломаченка (12-1, 9 КО), якщо українець підніметься в вазі. Про це він розповів в інтерв'ю EsNews.

"Я легко роблю 63,5 кг і, думаю, що якщо з'явиться можливість битися з Ломаченком, то я скористаюся нею перед тим, як піти за іншими поясами в першій напівсередній вазі. І наш бій можливий, адже ми обидва боксери Top Rank.

Якщо я об'єднаю пояси в своєму дивізіоні і буду відчувати, що моє тіло може більше, то в 2020 році можу піднятися в напівсередню вагу до Теренсу Кроуфорд, який також з Top Rank", - сказав Рамірес.

Нагадаємо, раніше Ломаченко розповів, що бій проти володаря титулу WBC Майки Гарсії (39-0, 30 КО) відкладається, оскільки для поєдинку проти американця потрібно піднятися до ваги 63,5 кг, однак у українського боксера поки інші плани.