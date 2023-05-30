Чемпіон України забрав призи УПЛ найкращому гравцю і тренеру туру

Півзахисник "гірників" Артем Бондаренко – футболіст туру чемпіонату України. Хавбек доклався до розгрому "Дніпра-1", який дозволив "Шахтарю" достроково стати чемпіоном.

Саме Бондаренко відкрив рахунок на 9-й хвилині. Він підібрав м'яч після блокування удару Степаненка та за класною траєкторією відправив сферу в дальній кут. А на старті другої половини українець асистував партнеру під час третього взяття воріт.

Натомість керманич "Шахтаря" Ігор Йовічевіч – найкращий тренер 29-го туру. Хорватський фахівець здобув перший чемпіонський титул після призначення "гірниками" торік. На євроарені донеччани дійшли до 1/8 фіналу Ліги Європи.

Найкращих у звітному турі Прем'єр-ліги знову обирала Експертна рада. До неї увійшли відомі українські фахівці – Олег Венглинський, Іван Гецко, Сергій Нагорняк, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Олег Федорчук, Анатолій Чанцев, Ігор Шуховцев, Степан Юрчишин, Ігор Яворський.