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Чемпион Украины забрал призы УПЛ лучшему игроку и тренеру тура

Фото: Чемпионское подбрасывание Игора Йовичевича (facebook.com/fcshakhtar)
Автор: Антон Федорцив

По итогам 29-го тура отечественного первенства украинская Премьер-лига отдала награды лучшим игроку и тренеру представителям донецкого "Шахтера".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт лиги.

Полузащитник "горняков" Артем Бондаренко – футболист тура чемпионата Украины. Хавбек приложился к разгрому "Днепра-1", позволившему "Шахтеру" досрочно стать чемпионом.

Именно Бондаренко открыл счет на 9-й минуте. Он подобрал мяч после блокировки удара Степаненко и по классной траектории отправил сферу в дальний угол. А на старте второй половины украинец ассистировал партнеру во время третьего взятия ворот.

Зато наставник "Шахтера" Игор Йовичевич – лучший тренер 29-го тура. Хорватский специалист завоевал первый чемпионский титул после назначения "горняками" в прошлом году. На евроарене дончане дошли до 1/8 финала Лиги Европы.

Лучших в отчетном туре Премьер-лиги снова выбирал Экспертный совет. В нее вошли известные украинские специалисты – Олег Венглинский, Иван Гецко, Сергей Нагорняк, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Игорь Шуховцев, Степан Юрчишин, Игорь Яворский.

К слову, накануне "Динамо" разгромило "Верес" с тремя голами во втором тайме.

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