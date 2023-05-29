ua ru
Пн, 29 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Динамо" розгромом залишило "Верес" у зоні перехідних матчів УПЛ

Новость на русском →
Рівне, Понеділок 29 травня 2023 16:59
"Динамо" розгромом залишило "Верес" у зоні перехідних матчів УПЛ Фото: "Динамо" тріумфувало в Рівному (upl.ua)
Автор: Антон Федорців

Домашніми перемогами київського "Динамо" та полтавської "Ворскли" продовжився 29-й тур української Прем'єр-ліги. У ролі переможених опинилися рівненський "Верес" і "Колос" із Ковалівки відповідно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Україна, Прем'єр-ліга, 29-й тур

"Ворскла" – "Колос" – 2:0

Голи: Феліпе, 75, Скляр, 87

"Динамо" – "Верес" – 3:0

Голи: Рамірес, 49, Гармаш, 89, Волошин, 90+3

Нереалізований пенальті: Шестаков, 88 (В)

У Рівному номінальні господарі з "Динамо" та підопічні Юрія Вірта надто не поспішали. Рівняни кілька разів розім'яли Бущана несильними ударами. Натомість кияни додали обертів аж перед перервою – Андрієвський пробив у поперечину зі штрафного.

Зате на старті другої половини "біло-сині" відкрили рахунок. Хоча спершу міцність каркасу воріт ще раз перевірив Рамірес. Він же опинився в обіймах партнерів згодом – Караваєв віддав у штрафний на венесуельця, а той на паузі переграв оборонця і воротаря та відправив м'яч за лінію.

Ще кілька нагод кияни змарнували в прагненні подвоїти перевагу. Ось Дячук пробив головою повз ворота після стандарту. Згодом на удар Кльоца метрів із 20-ти поруч зі стійкою "Динамо" відповіло виходом Волошина віч-на-віч. Та вихованець "біло-синіх" переграти кіпера не зміг.

Гаряче стало у фінальні хвилини. Спершу Шестаков не переграв Бущана з одинадцятиметрового, а потім засмучений "Верес" пропустив двічі. Спершу Гармаш у дотик замкнув простріл Дубінчака з лівого флангу. А на третій доданій Волошин забив після передачі Караваєва.

Два забиті м'ячі подарувало протистояння в Полтаві. "Ворскла" впродовж усієї зустрічі контролювала ситуацію, але забити "хліборобам" змогла лише на 75-й хвилині. У зразковій атаці господарів Феліпе після передачі Скляра під кутом пробив Волинця.

Вдруге полтавці відзначилися під завісу поєдинку, коли впіймали "Колос" на необачних діях в обороні. Степанюк розігнав контратаку "Ворскли" та віддав на Скляра. Хавбек же на вході в штрафний майданчик у падінні спрямував м'яч повз голкіпера.

Завдяки перемозі команда Віктора Скрипника впритул наблизилася до 5-го місця в УПЛ. Полтавці мають 42 очки, а "Олександрія" – 43 пункти. Щоправда, у вирішальному турі "Ворскла" протистоятиме золотим медалістам із "Шахтаря".

До слова, арбітриня Монзуль вилучила 6 футболістів "Шахтаря" і "Дніпра-1" за мотивами бійки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ворскла Динамо УПЛ Чемпионат Украины
NEWS
Російські війська випустили по Києву та області більше десятка "Іскандерів"
Російські війська випустили по Києву та області більше десятка "Іскандерів"
DAILY
Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром