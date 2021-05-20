Чемпион Украины по волейболу будет выступать в чемпионате Польши

Решение о принятии львовского клуба в высший дивизион Польши поддержали 12 из 14 президентов команд Pluslidze. Две команды воздержались.

При этом до начала сезона 2022/2023 "Барком-Кажаны" должны выполнить ряд условий, чтобы соответствовать всем лицензионным требованиям PLS.

"Это будет новый опыт для украинцев, которые живут в Польше, работают здесь. Они смогут посмотреть волейбол с участием своей команды. Мы будем первые в таком проекте и это будет очень интересный опыт", - заявил президент Pluslidze Артур Попко.

До этого президент "Барком-Кажаны" Олег Баран отмечал, что в украинской лиге не хватает клубов, которые могли бы конкурировать между собой на высоком уровне.

Напомним, львовский клуб становился чемпионом украинской Суперлиги последние три сезона. В этом сезоне "Кажаны" стали обладателями всех трех титулов - "золото" Суперлиги, обладатели Кубка и Суперкубка Украины. Всего на счету команды из Львова, которая была основана лишь в 2009 году три титула чемпиона Суперлиги, и по четыре Кубка и Суперкубка страны.