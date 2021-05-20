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Чемпіон України з волейболу виступатиме в чемпіонаті Польщі

Автор: Ігор Литвиненко

Чемпіон України останніх трьох років з волейболу Львівський "Барком-Кажани" виступатимуть у чемпіонаті Польщі. Львівський клуб стартує в польській Pluslidze з сезону 2022/2023.

Про це повідомляє прес-служба "Барком-Кажани".

Рішення про прийняття львівського клубу до вищого дивізіону Польщі підтримали 12 з 14 президентів команд Pluslidze. Дві команди утрималися.

При цьому до початку сезону 2022/2023 "Барком-Кажани" повинні виконати ряд умов, щоб відповідати всім ліцензійним вимогам PLS.

"Це буде новий досвід для українців, які живуть у Польщі, працюють тут. Вони зможуть подивитися волейбол за участю своєї команди. Ми будемо перші в такому проекті і це буде дуже цікавий досвід", - заявив президент Pluslidze Артур Попко.

До цього президент "Барком-Кажани" Олег Баран зазначав, що в українській лізі не вистачає клубів, які могли б конкурувати між собою на високому рівні.

Нагадаємо, Львівський клуб ставав чемпіоном української Суперліги останні три сезони. У цьому сезоні "Кажани"стали володарями всіх трьох титулів - "золото" Суперліги, володарі Кубка і Суперкубка України. Всього на рахунку команди зі Львова, яка була заснована лише в 2009 році три титули чемпіона Суперліги, і по чотири Кубки і Суперкубка країни.

Раніше РБК-Україна писало, що з 12 травня в Україні стартував плей-офф баскетбольної Суперліги. Станом на 20 травня вже визначилися три з чотирьох півфіналістів. БК " Київ "зіграє з БК" Запоріжжя", а" Прометей "чекає на переможця пари" Будівельник " - "Дніпро". Кияни ведуть у рахунку 2: 1.

Також повідомлялося, що "Донбас" став чемпіоном України з хокею.

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