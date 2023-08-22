Чемпіон світу та Європи очолив молодіжку Франції перед Олімпіадою-2024

Легенда англійської Прем'єр-ліги Тьєррі Анрі став головним тренером молодіжної збірної Франції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт федерації.
46-річний фахівець повернувся до лав "триколірних" у новому статусі. Він працюватиме з командою у кваліфікації до Євро-2025 і готуватиме молодіжку до Олімпійських ігор.
Анрі підписав контракт на 2 роки. На посаді новий керманич збірної Франції U-21 дебютує 11 вересня поєдинком проти молодіжної збірної Словенії. Асистентом чемпіона світу-1998 став Жераль Батікль.
Донедавна головним тренером французької молодіжки був Сільвен Ріполль. Під його керівництвом "триколірні" дійшли до чвертьфіналу молодіжного Євро-2023. Там французи поступилися збірній України U-21.
Взимку 2015 року почав працювати в молодіжному секторі лондонського "Арсенала". Згодом став асистентом Роберто Мартінеса в збірній Бельгії.
Перебував на посаді два роки. У жовтні 2018-го розпочав самостійну роботу з французьким "Монако", але недопрацював до кінця сезону. У листопаді наступного року очолив "Монреаль Імпакт", на чолі якого перебував до лютого 2021-го. Потім повернувся до Бельгії на роль асистента.
Контракт із Королівською Бельгійською футбольною асоціацією завершився 31 грудня. Працював експертом на телебаченні.
До слова, напередодні збірна України оголосила склад на Англію та Італію.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.