Чемпіон світу та Європи очолив молодіжку Франції перед Олімпіадою-2024

46-річний фахівець повернувся до лав "триколірних" у новому статусі. Він працюватиме з командою у кваліфікації до Євро-2025 і готуватиме молодіжку до Олімпійських ігор.

Анрі підписав контракт на 2 роки. На посаді новий керманич збірної Франції U-21 дебютує 11 вересня поєдинком проти молодіжної збірної Словенії. Асистентом чемпіона світу-1998 став Жераль Батікль.

Донедавна головним тренером французької молодіжки був Сільвен Ріполль. Під його керівництвом "триколірні" дійшли до чвертьфіналу молодіжного Євро-2023. Там французи поступилися збірній України U-21.

Що відомо про Тьєррі Анрі-тренера

Взимку 2015 року почав працювати в молодіжному секторі лондонського "Арсенала". Згодом став асистентом Роберто Мартінеса в збірній Бельгії.

Перебував на посаді два роки. У жовтні 2018-го розпочав самостійну роботу з французьким "Монако", але недопрацював до кінця сезону. У листопаді наступного року очолив "Монреаль Імпакт", на чолі якого перебував до лютого 2021-го. Потім повернувся до Бельгії на роль асистента.

Контракт із Королівською Бельгійською футбольною асоціацією завершився 31 грудня. Працював експертом на телебаченні.