Чемпіон світу та Європи з Іспанією завершив кар'єру в 36 років

Культовий хавбек попрощався з великим футболом. Його професіональна кар'єра тривала 20 сезонів.

"Зрештою, після 20-ти неймовірних років, сповнених жертовності, відданості та радості, настав час сказати вам усім "дякую" та попрощатися з чудовою грою. Я насолоджувався кожною митю", – зізнався Фабрегас.

Активні виступи іспанець завершив у чемпіонаті Італії. Сезон 2022/23 він відіграв у Серії B за скромний "Комо". Там півзахисник провів 17 матчів першості, в яких оформив 2 асисти. Ломбардці завершили чемпіонат у середині турнірної таблиці.

Хто такий Сеск Фабрегас

Уродженець Каталонії, виховувався у структурі "Барселони". У 16 років перебрався до академії лондонського "Арсенала".

У лавах "канонірів" дебютував у сезоні 2003/04, зігравши 3 поєдинки (1 гол) у Кубку англійської ліги. У наступні 7 років був лідером лондонців, здобув Кубок і Суперкубок Англії, дійшов до фіналу Ліги чемпіонів 2005/06. Перед сезоном 2011/12 повернувся до "Барселони".

У складі "блаугранас" провів лише три сезони та здобув 6 трофеїв, зокрема став чемпіоном Іспанії, виграв Суперкубок УЄФА та тріумфував на Клубному чемпіонаті світу. Згодом перебрався в "Челсі" та двічі виграв титул АПЛ. Перед "Комо" мав невдалий період у "Монако".

Зі збірною Іспанії виграв ЧС-2010 та тріумфував на двох чемпіонатах Європи (2008, 2012). Загалом зіграв 110 матчів за "Фурію Роху", в яких оформив 15 голів.