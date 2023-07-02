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Чемпіон світу та Європи з Іспанією завершив кар'єру в 36 років

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Комо, Неділя 02 липня 2023 10:53
Чемпіон світу та Європи з Іспанією завершив кар'єру в 36 років Фото: Сеск Фабрегас припинив активні виступи (facebook.com/como1907srl)
Автор: Антон Федорців

Колишній півзахисник національної команди Іспанії Сеск Фабрегас, який останній рік провів у чемпіонаті Італії, вирішив остаточно повісити бутси на гвіздок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на персональний Instagram спортсмена.

Культовий хавбек попрощався з великим футболом. Його професіональна кар'єра тривала 20 сезонів.

"Зрештою, після 20-ти неймовірних років, сповнених жертовності, відданості та радості, настав час сказати вам усім "дякую" та попрощатися з чудовою грою. Я насолоджувався кожною митю", – зізнався Фабрегас.

Активні виступи іспанець завершив у чемпіонаті Італії. Сезон 2022/23 він відіграв у Серії B за скромний "Комо". Там півзахисник провів 17 матчів першості, в яких оформив 2 асисти. Ломбардці завершили чемпіонат у середині турнірної таблиці.

Хто такий Сеск Фабрегас

Уродженець Каталонії, виховувався у структурі "Барселони". У 16 років перебрався до академії лондонського "Арсенала".

У лавах "канонірів" дебютував у сезоні 2003/04, зігравши 3 поєдинки (1 гол) у Кубку англійської ліги. У наступні 7 років був лідером лондонців, здобув Кубок і Суперкубок Англії, дійшов до фіналу Ліги чемпіонів 2005/06. Перед сезоном 2011/12 повернувся до "Барселони".

У складі "блаугранас" провів лише три сезони та здобув 6 трофеїв, зокрема став чемпіоном Іспанії, виграв Суперкубок УЄФА та тріумфував на Клубному чемпіонаті світу. Згодом перебрався в "Челсі" та двічі виграв титул АПЛ. Перед "Комо" мав невдалий період у "Монако".

Зі збірною Іспанії виграв ЧС-2010 та тріумфував на двох чемпіонатах Європи (2008, 2012). Загалом зіграв 110 матчів за "Фурію Роху", в яких оформив 15 голів.

Нагадаємо, іспанець Хесус Навас випередив Роналду та Мбаппе в перегонах за європейським треблом.

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