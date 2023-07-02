Чемпион мира и Европы с Испанией завершил карьеру в 36 лет

Бывший полузащитник национальной команды Испании Сеск Фабрегас, последний год проведший в чемпионате Италии, решил окончательно повесить бутсы на гвоздь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на персональный Instagram спортсмена .

Культовый хавбек простился с большим футболом. Его профессиональная карьера продолжалась 20 сезонов.

"В конце концов, после 20-ти невероятных лет, полных жертвенности, преданности и радости, пора сказать вам всем "спасибо" и попрощаться с великолепной игрой. Я наслаждался каждым мгновением", – признался Фабрегас.

Активные выступления испанец завершил в чемпионате Италии. Сезон 2022/23 он отыграл в Серии B за скромный "Комо". Там полузащитник провел 17 матчей первенства, в которых оформил 2 ассиста. Ломбардцы завершили чемпионат в середине турнирной таблицы.

Кто такой Сеск Фабрегас

Уроженец Каталонии, воспитывался в структуре "Барселоны". В 16 лет перебрался в академию лондонского "Арсенала".

В рядах "канониров" дебютировал в сезоне 2003/04, сыграв 3 поединка (1 гол) в Кубке английской лиги. В последующие 7 лет был лидером лондонцев, завоевал Кубок и Суперкубок Англии, дошел до финала Лиги чемпионов 2005/06. Перед сезоном 2011/12 вернулся в "Барселону".

В составе "блаугранас" провел всего три сезона и завоевал 6 трофеев, в том числе стал чемпионом Испании, выиграл Суперкубок УЕФА и триумфовал на Клубном чемпионате мира. Затем перебрался в "Челси" и дважды выиграл титул АПЛ. Перед "Комо" был неудачный период в "Монако".

Со сборной Испании выиграл ЧМ-2010 и триумфовал на двух чемпионатах Европы (2008, 2012). В общей сложности сыграл 110 матчей за "Фурию Роху", в которых оформил 15 голов.