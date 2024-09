Чемпіон світу потрапив у черговий скандал: після поразки "відігрався" на операторі

Колумбійський оператор Джонні Джексон наблизився до зірки "альбіселесте" після поразки (1:2), щоб зняти емоції голкіпера. Проте, аргентинцю така ідея не сподобалася.

За словами потерпілого, Мартінес дав йому ляпаса, після чого камера впала на газон. За мотивами цього інциденту оператор вже записав відеозвернення до воротаря, у якому розповів, що лише виконував свою роботу. Він також закликав чемпіона світу менш емоційно реагувати на поразки.

На захист Джексона стала й Асоціація спортивних журналістів Колумбії. Організація закликала покарати воротаря збірної Аргентини за ганебний вчинок.

Booed throughout the game against Colombia, Emi Martinez hit the @TyCSports camera in frustration after a 2-1 defeat



pic.twitter.com/qZZpFjLgPo