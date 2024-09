Чемпион мира попал в очередной скандал: после поражения "отыгрался" на операторе

Колумбийский оператор Джонни Джексон приблизился к звезде "альбиселесте" после поражения (1:2), чтобы снять эмоции голкипера. Однако аргентинцу такая идея не понравилась.

По словам потерпевшего, Мартинес дал ему пощечину, после чего камера упала на газон. По мотивам этого инцидента оператор уже записал видеообращение к вратарю, в котором рассказал, что лишь делал свою работу. Он также призвал чемпиона мира менее эмоционально реагировать на поражения.

В защиту Джексона встала и Ассоциация спортивных журналистов Колумбии. Организация призвала наказать вратаря сборной Аргентины за позорный поступок.

Booed throughout the game against Colombia, Emi Martinez hit the @TyCSports camera in frustration after a 2-1 defeat



pic.twitter.com/qZZpFjLgPo