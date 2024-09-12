Чемпион мира попал в очередной скандал: после поражения "отыгрался" на операторе

Вратарь сборной Аргентины Эмилиано Мартинес после проигранного Колумбии поединка квалификации к чемпионату мира-2026 направил гнев на телеоператора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Noticias RCN .

Колумбийский оператор Джонни Джексон приблизился к звезде "альбиселесте" после поражения (1:2), чтобы снять эмоции голкипера. Однако аргентинцу такая идея не понравилась.

По словам потерпевшего, Мартинес дал ему пощечину, после чего камера упала на газон. По мотивам этого инцидента оператор уже записал видеообращение к вратарю, в котором рассказал, что лишь делал свою работу. Он также призвал чемпиона мира менее эмоционально реагировать на поражения.

В защиту Джексона встала и Ассоциация спортивных журналистов Колумбии. Организация призвала наказать вратаря сборной Аргентины за позорный поступок.

Booed throughout the game against Colombia, Emi Martinez hit the @TyCSports camera in frustration after a 2-1 defeat



pic.twitter.com/qZZpFjLgPo — CentreGoals. (@centregoals) September 11, 2024

Какими были другие выходки Мартинеса

Этот скандал не стал первым в биографии голкипера. После триумфа на ЧМ-2022 аргентинец неприличным жестом отреагировал на вручение приза лучшему вратарю турнира.

После Мундиаля на чемпионском параде в столице Аргентины Мартинес размахивал куклой, на которой была маска недовольного Мбаппе. А летом повторил непристойный жест после финала Копа Америка.

Фото: Эмилиано Мартинес известен эксцентричным поведением (facebook.com/AFASeleccionArgentina)

В составе бирмингемской "Астон Виллы" в противостоянии с французским "Лиллем" и отразил пенальти и поднес указательный палец к губам. Кипер и дальше провоцировал болельщиков "догов" и впоследствии получил дисквалификацию.

Во время поединка против сборной Бразилии несколько раз пытался запрыгнуть на трибуну. Так аргентинец отреагировал на стычку бразильского полицейского с аргентинскими фанатами.