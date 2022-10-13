UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Чемпіон світу-1978 проведе заїзди на сучасному боліді Формули-1

Фото: Маріо Андретті на порозі рідної домівки (facebook.com/MarioAndretti)
Автор: Антон Федорців

Легендарний пілот Маріо Андретті незабаром знову сяде за кермо машини Королівських автоперегонів. Італоамериканець керуватиме болід із гібридним двигуном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Road & Track.

82-річний колишній чемпіон у найближчий вікенд проведе заїзди на автодромі "Лагуна Сека" в Каліфорнії. Сучасний болід ветерану надасть виконавчий директор "Макларена" Зак Браун.

Андретті зізнався, що бажання покермувати машину нової ери з'вилося в нього ще два роки тому. Тоді американець кинув Брауну фразу "Хотілося би покататися" під час однієї з презентацій британської команди Формули-1.

"Мені повідомили, що це буде гібридна машина – вочевидь, 2014 року чи щось таке. Хочеться відчути, як поводиться гібридний болід. Гнати можна, але доведеться бути обережним. Машину потрібно повернути!" – заявив Андретті.

Раніше 3-разовий чемпіон Формули-1 Піке опинився під слідством за расистські висловлювання. Бразильська легенда словесно "проїхався" по 7-разовому чемпіону планети Льюїсу Хемілтону. Згодом Піке попросив у британця вибачення.

Хто такий Маріо Андретті

Американський пілот італійського походження, засновник цілої династії гонщиків.

Чемпіон Формули-1 в складі "Лотуса" (1978), досі єдиний в історії тріумфатор "Дайтони-500", "Інді-500" та Королівських автоперегонів одночасно.

У F1 провів 14 сезонів (1968-1972, 1974-1982 рр.), виступав за "Лотус", "Марч", "Феррарі", "Парнеллі", "Альфа Ромео", "Вільямс".

Загалом провів 131 гонку в Королівських автоперегонах, здобув 12 перемог, 19 подіумів і 18 поулів. Залишив помітний слід у мистецтві – ім'я Андретті часто згадується у фільмах, піснях, відеоіграх як синонім слова "швидкість".

До слова, нідерландець Ферстаппен виграв Гран-прі Японії та став дворазовим чемпіоном світу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Формула-1