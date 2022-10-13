Чемпіон світу-1978 проведе заїзди на сучасному боліді Формули-1

82-річний колишній чемпіон у найближчий вікенд проведе заїзди на автодромі "Лагуна Сека" в Каліфорнії. Сучасний болід ветерану надасть виконавчий директор "Макларена" Зак Браун.

Андретті зізнався, що бажання покермувати машину нової ери з'вилося в нього ще два роки тому. Тоді американець кинув Брауну фразу "Хотілося би покататися" під час однієї з презентацій британської команди Формули-1.

"Мені повідомили, що це буде гібридна машина – вочевидь, 2014 року чи щось таке. Хочеться відчути, як поводиться гібридний болід. Гнати можна, але доведеться бути обережним. Машину потрібно повернути!" – заявив Андретті.

Раніше 3-разовий чемпіон Формули-1 Піке опинився під слідством за расистські висловлювання. Бразильська легенда словесно "проїхався" по 7-разовому чемпіону планети Льюїсу Хемілтону. Згодом Піке попросив у британця вибачення.

Хто такий Маріо Андретті

Американський пілот італійського походження, засновник цілої династії гонщиків.

Чемпіон Формули-1 в складі "Лотуса" (1978), досі єдиний в історії тріумфатор "Дайтони-500", "Інді-500" та Королівських автоперегонів одночасно.

У F1 провів 14 сезонів (1968-1972, 1974-1982 рр.), виступав за "Лотус", "Марч", "Феррарі", "Парнеллі", "Альфа Ромео", "Вільямс".

Загалом провів 131 гонку в Королівських автоперегонах, здобув 12 перемог, 19 подіумів і 18 поулів. Залишив помітний слід у мистецтві – ім'я Андретті часто згадується у фільмах, піснях, відеоіграх як синонім слова "швидкість".