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Трехкратный чемпион Формулы-1 может сесть в тюрьму за расизм

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Бразилия, Среда 06 июля 2022 11:56
Трехкратный чемпион Формулы-1 может сесть в тюрьму за расизм Фото: Льюис Хэмилтон после Гран-при Британии-2022 (twitter.com/MercedesAMGF1)
Автор: Антон Федорцив

Легендарный бразилец Нельсон Пике столкнулся с серьезными проблемами из-за своего длинного и нетолерантного языка. Он изрядно "проехался" по семикратному чемпиону мира Льюису Хэмилтону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Grandpx.news.

Группа депутатов Национального конгресса Бразилии призвали открыть уголовное производство по 69-летнему экс-пилоту Королевских автогонок. Местная пресса раздобыла новые доказательства расистских высказываний 3-кратного чемпиона Формулы-1.

Пике может сесть за решетку на 3 года. В ноябре прошлого года он во время интервью несколько раз употребил бразильский аналог табуированного слова на "н" относительно Хэмилтона. Мир узнал о нетолерантных высказываниях бразильца перед домашним для британца гран-при.

Как следствие, Пике пришлось извиняться. В свое оправдание он заявил, что употребленное им слово в португальском языке негативного содержания не несет и означает "чернокожий мальчик". Однако вскоре в сети распространились более ранние записи бразильца, где он несколько раз оскорбил Хэмилтона, в частности, на почве сексуальной ориентации.

Еще в годы карьеры пилота в Формуле-1 Нельсон Пике прославился "умением" не лезть за словом в карман. Чемпион 1981, 1983, 1987 гг., к примеру, неоднократно конфликтовал с легендарным соотечественником Айртоном Сенном.

Напомним, что Гран-при Британии завершился победой Сайнса из "Феррари".

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Формула-1 Льюис Хэмилтон
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