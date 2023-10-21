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Чемпіон світу-1966 і легенда "Манчестер Юнайтед" Чарльтон помер у 86 років

Фото: Сер Боббі Чарльтон на рідному "Олд Траффорді" (sportinglife.com)
Автор: Антон Федорців

Культова фігура в історії англійського футболу сер Боббі Чарльтон відійшов у вічність. За час ігрової кар'єри він зібрав цілу колекцію командних та індивідуальних нагород.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Знаменитий футболіст мирно пішов у засвіти в суботу вранці в родинному колі. У листопаді 2020 року легенді поставили діагноз деменція.

Сім'я Чарльтона висловила вдячність усім, хто піклувався про нього впродовж останнього часу, а також багатьом людям, які любили та підтримували його. Водночас близькі попросили в цей час поважати приватне життя родини. Подробиці прощання з колишнім футболістом і місце поховання оголосять згодом.

Ім'я Чарльтона нерозривно пов'язане з "Манчестер Юнайтед". До структури манкуніанців він потрапив у 15 років і відіграв 17 сезонів за "червоних дияволів". Після нетривалої кар'єри тренера він у 1984 році увійшов до ради директорів МЮ і виконував функції представництва.

Чарльтон належав до "малюків Басбі" – вихованців знаменитого шотландського тренера. Він пережив трагедію на летовищі Мюнхена, в якій загинули 8 гравців і троє членів штабу МЮ. Пішов із команди, встановивши рекорди за кількістю матчів (759) і голів (249). Їх побили Раян Гіггз і Вейн Руні вже в XXI столітті.

Найвагоміші досягнення і нагороди сера Боббі Чарльтона:

  • 3-разовий чемпіон Англії
  • володар Кубка Англії 1962/63
  • переможець Кубка чемпіонів 1967/68
  • 4-разовий володар Суперкубка Англії
  • чемпіон світу (1966)
  • бронзовий призер Євро-1968
  • володар "Золотого м'яча-1966"

 

 

До слова, раніше згадали зрадника України та екс-зірок УПЛ у рейтингу АПЛ усіх часів.

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