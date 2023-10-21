Чемпіон світу-1966 і легенда "Манчестер Юнайтед" Чарльтон помер у 86 років
Культова фігура в історії англійського футболу сер Боббі Чарльтон відійшов у вічність. За час ігрової кар'єри він зібрав цілу колекцію командних та індивідуальних нагород.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Знаменитий футболіст мирно пішов у засвіти в суботу вранці в родинному колі. У листопаді 2020 року легенді поставили діагноз деменція.
Сім'я Чарльтона висловила вдячність усім, хто піклувався про нього впродовж останнього часу, а також багатьом людям, які любили та підтримували його. Водночас близькі попросили в цей час поважати приватне життя родини. Подробиці прощання з колишнім футболістом і місце поховання оголосять згодом.
Ім'я Чарльтона нерозривно пов'язане з "Манчестер Юнайтед". До структури манкуніанців він потрапив у 15 років і відіграв 17 сезонів за "червоних дияволів". Після нетривалої кар'єри тренера він у 1984 році увійшов до ради директорів МЮ і виконував функції представництва.
Чарльтон належав до "малюків Басбі" – вихованців знаменитого шотландського тренера. Він пережив трагедію на летовищі Мюнхена, в якій загинули 8 гравців і троє членів штабу МЮ. Пішов із команди, встановивши рекорди за кількістю матчів (759) і голів (249). Їх побили Раян Гіггз і Вейн Руні вже в XXI столітті.
Найвагоміші досягнення і нагороди сера Боббі Чарльтона:
- 3-разовий чемпіон Англії
- володар Кубка Англії 1962/63
- переможець Кубка чемпіонів 1967/68
- 4-разовий володар Суперкубка Англії
- чемпіон світу (1966)
- бронзовий призер Євро-1968
- володар "Золотого м'яча-1966"
Sir Bobby Charlton CBE, 1937-2023.— Manchester United (@ManUtd) October 21, 2023
Words will never be enough.
До слова, раніше згадали зрадника України та екс-зірок УПЛ у рейтингу АПЛ усіх часів.
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