Чемпіон світу-1966 і легенда "Манчестер Юнайтед" Чарльтон помер у 86 років

Знаменитий футболіст мирно пішов у засвіти в суботу вранці в родинному колі. У листопаді 2020 року легенді поставили діагноз деменція.

Сім'я Чарльтона висловила вдячність усім, хто піклувався про нього впродовж останнього часу, а також багатьом людям, які любили та підтримували його. Водночас близькі попросили в цей час поважати приватне життя родини. Подробиці прощання з колишнім футболістом і місце поховання оголосять згодом.

Ім'я Чарльтона нерозривно пов'язане з "Манчестер Юнайтед". До структури манкуніанців він потрапив у 15 років і відіграв 17 сезонів за "червоних дияволів". Після нетривалої кар'єри тренера він у 1984 році увійшов до ради директорів МЮ і виконував функції представництва.

Чарльтон належав до "малюків Басбі" – вихованців знаменитого шотландського тренера. Він пережив трагедію на летовищі Мюнхена, в якій загинули 8 гравців і троє членів штабу МЮ. Пішов із команди, встановивши рекорди за кількістю матчів (759) і голів (249). Їх побили Раян Гіггз і Вейн Руні вже в XXI столітті.

Найвагоміші досягнення і нагороди сера Боббі Чарльтона:

Sir Bobby Charlton CBE, 1937-2023.



Words will never be enough.