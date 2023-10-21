Чемпион мира-1966 и легенда "Манчестер Юнайтед" Чарльтон скончался в 86 лет
Культовая фигура в истории английского футбола сэр Бобби Чарльтон отошел в вечность. Во время игровой карьеры он собрал целую коллекцию командных и индивидуальных наград.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Знаменитый футболист мирно скончался в субботу утром в кругу семьи. В ноябре 2020 года легенде был поставлен диагноз деменция.
Семья Чарльтона выразила благодарность всем, кто заботился о нем в последнее время, а также многим людям, которые любили и поддерживали его. В то же время, близкие попросили в это время уважать частную жизнь семьи. Подробности прощания с бывшим футболистом и место захоронения будут объявлены впоследствии.
Имя Чарльтона неразрывно связано с "Манчестер Юнайтед". В структуру манкунианцев он попал в 15 лет и отыграл 17 сезонов за "красных дьяволов". После непродолжительной карьеры тренера он в 1984 году вошел в совет директоров МЮ и выполнял функции представительства.
Чарльтон принадлежал к "малышам Басби" – воспитанникам знаменитого шотландского тренера. Он пережил трагедию на аэродроме Мюнхена, в которой погибли 8 игроков и трое членов штаба МЮ. Ушел из команды, установив рекорды по количеству матчей (759) и голов (249). Их побили Райан Гиггз и Уэйн Руни уже в XXI веке.
Самые весомые достижения и награды сэра Бобби Чарльтона:
- 3-кратный чемпион Англии
- обладатель Кубка Англии 1962/63
- победитель Кубка чемпионов 1967/68
- 4-кратный обладатель Суперкубка Англии
- чемпион мира (1966)
- бронзовый призер Евро-1968
- обладатель "Золотого мяча-1966"
Sir Bobby Charlton CBE, 1937-2023.— Manchester United (@ManUtd) October 21, 2023
Words will never be enough.
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