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Чемпіон НБА підписав рекордний контракт із лідером команди

Фото: Джейсон Тейтум на чемпіонському параді "Селтікс" (bostonglobe.com)
Автор: Антон Федорців

Універсальний форвард "Бостон Селтікс" Джейсон Тейтум уклав новий договір із чемпіоном Національної баскетбольної асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ESPN.

Американець підписав новий п'ятирічний контракт зі "Селтікс". Угода стала рекордною в історії НБА.

Тейтум заробить за оновленим договором 314 млн доларів. Попередній рекорд теж встановив "Бостон". Торік менеджмент клубу підписав контракт із Джейленом Брауна на 304 млн "зелених". Обидва виконавці зіграли провідну роль у чемпіонському сезоні "Селтікс".

Попередній договір Тейтума з "Бостоном" був розрахований до 2025 року. За ним форвард заробив би 195 млн доларів.

Хто такий Джейсон Тейтум

Уродженець Сент-Луїса, на студентському виступав за Університет Дюка. Обраний "Бостоном" під 3-м номером драфту НБА-2017.

Провів у лавах "Селтікс" сім сезонів поспіль і став чемпіоном НБА-2024. П'ятириразовий учасник Матчу всіх зірок і MVP виставкового поєдинку торік. Зі збірною США виграв Олімпійські ігри-2020.

Співпрацює з брендами Jordan, Subway та Gatorade. Виховує 6-річного сина Джейсона-молодшого.

До слова, раніше "Лейкерс" забрали Джеймса-молодшого на драфті НБА-2024.

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