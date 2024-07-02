Чемпион НБА подписал рекордный контракт с лидером команды

Американец подписал новый пятилетний контракт с "Селтикс". Соглашение стало рекордным в истории НБА.

Тейтум заработает по обновленному договору 314 млн долларов. Предыдущий рекорд тоже установил "Бостон". В прошлом году менеджмент клуба подписал контракт с Джейленом Брауном на 304 млн "зеленых". Оба исполнителя сыграли ведущую роль в чемпионском сезоне "Селтикс".

Предыдущий договор Тейтума с "Бостоном" был рассчитан до 2025 года. По нему форвард заработал бы 195 млн долларов.

Кто такой Джейсон Тейтум

Уроженец Сент-Луиса, на студенческом выступал за Университет Дьюка. Выбран "Бостоном" под 3-м номером драфта НБА-2017.

Провел в рядах "Селтикс" семь сезонов подряд и стал чемпионом НБА-2024. Пятикратный участник Матча всех звезд и MVP выставочного поединка в прошлом году. Со сборной США выиграл Олимпийские игры 2020 года.

Сотрудничает с брендами Jordan, Subway и Gatorade. Воспитывает 6-летнего сына Джейсона-младшего.