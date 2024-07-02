RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Чемпион НБА подписал рекордный контракт с лидером команды

Фото: Джейсон Тейтум на чемпионском параде "Селтикс" (bostonglobe.com)
Автор: Антон Федорцив

Универсальный форвард "Бостон Селтикс" Джейсон Тейтум заключил новый договор с чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ESPN.

Американец подписал новый пятилетний контракт с "Селтикс". Соглашение стало рекордным в истории НБА.

Тейтум заработает по обновленному договору 314 млн долларов. Предыдущий рекорд тоже установил "Бостон". В прошлом году менеджмент клуба подписал контракт с Джейленом Брауном на 304 млн "зеленых". Оба исполнителя сыграли ведущую роль в чемпионском сезоне "Селтикс".

Предыдущий договор Тейтума с "Бостоном" был рассчитан до 2025 года. По нему форвард заработал бы 195 млн долларов.

Кто такой Джейсон Тейтум

Уроженец Сент-Луиса, на студенческом выступал за Университет Дьюка. Выбран "Бостоном" под 3-м номером драфта НБА-2017.

Провел в рядах "Селтикс" семь сезонов подряд и стал чемпионом НБА-2024. Пятикратный участник Матча всех звезд и MVP выставочного поединка в прошлом году. Со сборной США выиграл Олимпийские игры 2020 года.

Сотрудничает с брендами Jordan, Subway и Gatorade. Воспитывает 6-летнего сына Джейсона-младшего.

 

К слову, ранее "Лейкерс" забрали Джеймса-младшего на драфте НБА-2024.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НБАБаскетбол